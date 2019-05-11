HABER

Minik çocuk kendini ramazan davulunun ritmine kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak davulun ritmiyle oynamaya başladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak davulun ritmiyle oynamaya başladı. Bir eliyle davulu tutan minik çocuk kalabalığın şaşkın gözleri ününde oynamaya başladı. Çocuğu görenler o anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntülerde tek başına halay çeken çocuğu annesi eve götürmekte bir türlü ikna edemiyor, çocuğu kucağına alıp eve götürmek isteyen anne, çocuk ağlayarak tepki gösteriyor ve yine davulun ritmine uyarak oynamaya devam ediyor. Bir türlü oynamaktan vazgeçmeyen çocuğu ağlamasına rağmen annesi kucağına alarak uzaklaşıyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)
Üsküdar'da deniz motoru yangını!Üsküdar'da deniz motoru yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Kongrede gergin dakikalar

Kongrede gergin dakikalar

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

Üsküdar'da deniz motoru yangını!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.