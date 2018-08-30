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Minik çocuk susayınca engel tanımadı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 19:52 | Son Güncelleme

Erzincan’da susayan 4 yaşındaki Umut Berat Çavuş, çeşmenin musluğunu açamayınca suyun damlaları ile susuzluğunu gidermeye çalıştı.

Erzincan’ın Geyikli köyünde yaşayan Gökhan ve Zeynep Çavuş’un 4 yaşındaki oğlu Umut Berat Çavuş, su içmek istedi. Anne ve babasının hayvanları ile meşgul olduğundan yardım alamayan Minik Umut Berat, çeşmeden sızan su damlaları ile susuzluğunu gidermeye çalıştı. Kana kana su içtiği görülen beratın cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan umut berat çavuş Su

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