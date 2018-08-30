Minik çocuk susayınca engel tanımadı

Erzincan’ın Geyikli köyünde yaşayan Gökhan ve Zeynep Çavuş’un 4 yaşındaki oğlu Umut Berat Çavuş, su içmek istedi. Anne ve babasının hayvanları ile meşgul olduğundan yardım alamayan Minik Umut Berat, çeşmeden sızan su damlaları ile susuzluğunu gidermeye çalıştı. Kana kana su içtiği görülen beratın cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

