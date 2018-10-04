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Minik çocuktan akrobasi şov

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

Minik çocuktan akrobasi şov, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Küçük çocuğun evde yaptığı akrobasi şovu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Viral olan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk akrobasi

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