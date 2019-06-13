Minik dahi ekonomik ve çevreci soğutma sistemi tasarladı

66 saatte 60 kuruş harcıyor

Öğrencisi Arda Derici tarafından hazırlanan projeyi anlatan danışman öğretmen Yakup Saban, "Projemizin adı çevreye duyarlı doğal soğutma sistemi. Öğrencimiz Arda Derici tasarladı ve üretti. Projemize marka değer katma adına logo tasarımı gerçekleştirdik. Projenin ortaya çıkma sebebi Arda ilk olarak çevreci bir sistem tasarlayacağını söyledi. Elektrik tasarrufu çok önemli bu konuya yöneleceğim dedi. Bu konu üzerinde bir literatür çalışması yapmaya başladı. En çok elektrik harcayan ev eşyası konusunda çalışma yaptı. Evimizde kullandığımız elektriğin, buzdolabı tek başına 3/1’ini kullandığını tespit ettik. Buzdolabı konusunda ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Konuşmamız esnasında eskiden bizim babaannelerimizin evinde tel dolapları vardı. Bu dolaplar evlerin en serin yerlerine ve karanlık köşelerine konulurdu dedim. ’Hocam siz kış aylarında elektrik harcamadan doğal soğutucu ile buzdolabınızı çalıştırıyordunuz öyle mi’ dedi. Evet dedim. Hatta kış aylarında evlerimiz sobalıyken, buzdolabının kapısını hafif aralıklı bırakırdık çalıştırmazdık dedim. ’Bizim evlerimiz doğalgazlı evlerimizi ısıtmak için ciddi bir fatura doğuyor bize’ dedi. Bununla birlikte ’kış aylarında yine elektrik harcayarak o buzdolaplarını çalıştırıyoruz. Hem çevreye zarar veriyor hem de ciddi bir ekonomik maliyet doğuruyor’ dedi. Böyle bir sistem tasarladı. Balkonda bir sıvı tankı var. Bu sıvı tankı kış aylarının doğal soğuğu ile buzdolabı için istenilen sıcaklığa geldiği zaman buzdolabının kendisi kapanıyor ve ÇEVDOS ismini verdiğimiz öğrencimizin yaptığı sistem çalışıyor. Gerçek boyutlarda bir buzdolabı aylık 20 lira ile 25 lira arası tüketim sağlarken ÇEVDOS 15 vatlık bir devir daim motoru ile 3 metreye kadar çıkarabildiği için 66 saat için 1 kilovat yani 60 kuruş gibi oldukça düşük bir maliyet ile çalışabiliyor. Bununla ilgili bazı buzdolaplarında kullanılan bazı sera etkisi oluşturabilecek gazlar var. Bunların salınımı da doğaya zarar. Daha az elektrik harcamanın yanında daha az gürültü ile çalışacağından ve kendi sisteminde daha az çalışabileceğinden dolayı ürün ömrünün daha uzun kullanılacağını düşünüyoruz. Şuan Afyonkarahisar’da iki teknik servis ile görüştük. Bu tasarımı gerçek büyüklükte buzdolaplarına göre geliştirip uygulamayı düşünüyoruz. Buzdolabı içerisinde yüklediğimiz sıcaklığa göre değişecektir. Örneğin 4 derecenin altına düştüğü zaman bu sistem çalışacak. Bu sistemi çalıştırmak için güneş pili üzerinde de çalışmalar yürüteceğiz" dedi.