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Minik dansçılar, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

HAZİRAN ayında yapılan Serbest Stil Türkiye Şampiyonası Dans Yarışması’nda birinci olan 'Queens Of The Dance' (Dansın Kraliçeleri) ekibi, 30 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçının katılımıyla Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- HAZİRAN ayında yapılan Serbest Stil Türkiye Şampiyonası Dans Yarışması’nda birinci olan 'Queens Of The Dance' (Dansın Kraliçeleri) ekibi, 30 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçının katılımıyla Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Edirne’de çalışmalarını sürdüren ekibin genel koordinatörü ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi Barış Çapkur, "İnşallah dünyada da derece yapacağımıza inanıyorum. Her şeyimizle hazırız, ülkemizi bomba gibi temsil edeceğiz" dedi.

Edirne'de yaşları 7 ile 14 arasında değişen 24 kişilik Dansın Kraliçeleri ekibi, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandırmak için 4 aydır hız kesmeden hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda ekibin genel koordinatörlüğünü yürüten Türkiye Dans Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Barış Çapkur ve Dans Eğitmeni Sergen Şevik eşliğinde, pazar günü Almanya'ya uçacak ekip, Hip Hop ve Electric Boogie dalında organizasyondan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Queens Of The Dance Genel Koordinatörü Barış Çapkur, ekibin, Haziran ayında gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ve daha önce de Yetenek Sizsiniz yarışmasında birincilikleri olduğunu belirtti. Çapkur, "2019 Haziran ayında düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu yarışmasında 4 ayrı dalda çocuklar birincilik elde etti. Minik 1, Minik 2, Yıldızlar ve Solo kategorilerinde birincilik aldık Edirne grubu olarak. Şimdi 15- 19 Ekim'de Almanya'nın Bremer Haufen şehrinde düzenlenen Hip Hop - Elektric Boogie Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım olarak Türkiye'yi temsil edeceğiz" dedi.

Oldukça zor bir yarışmaya gittiklerini dile getiren Çapkur, "Bu yarışma sadece Almanya'da olmuyor, dünyanın değişik yerlerinde de oluyor. Ama biz birinci olduğumuz için istediğimiz yere gitme hakkını kazandık. Dünyada bu tarz yarışmaların en zor olanına gidiyoruz şu anda. Çocuklarımız 7 yaşından 14 yaşına kadar. Onlar için çok zaman harcadık. İnşallah umudumuz büyük, çocuklarımız çok yetenekliler. Zaten içlerinden bazıları televizyonda düzenlenen yarışma şampiyonları. İnşallah dünyada da derece yapacağımıza inanıyorum. Her şeyimizle hazırız, bomba gibi hazırlandık ve ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.

Grubun Dans Eğitmeni Sergen Şevik ise çocukların performanslarının dünya standartlarına göre çok iyi olduğunu ifade etti. Şevik, "Zorlarlarsa ve enerjilerini iyi kullanırlarsa derece yapacaklarına inanıyorum. Umarım en iyi şekilde bizi temsil edip, aynı zamanda dereceye oynayıp, buraya dereceyle döneceklerine inanıyorum. İnşallah en iyi şekilde geri döneriz" şeklinde konuştu.

Grubun dansçılarından Duru Ece Ulu (8), dünya şampiyonasına katılacakları için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Ulu, "9 aydır dans ediyorum. Dünya şampiyonasına gideceğimiz için çok heyecanlıyım. Çok değişik bir duygu hissedeceğimi düşünüyorum. İnşallah kazanırız. Buradan yarışmacı ekiplere selam gönderiyorum" dedi.

Grup üyelerinden Deniz Gürkaynak ise, "Çok iyi hazırlandık, dünya şampiyonu olmak için gidiyoruz " ifadelerini kullandı.

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