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Minik Dilek’in tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

Avcılar’da 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar’da 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un katıldığı “Söz sizde” programında 11 yaşındaki Dilek Lale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme istediğini belirtti. 11 yaşındaki minik kız, “ Rica etsem beni Tayyip Dede ile konuşturur musunuz?” diyerek isteğini dile getirdi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında akşam düzenlenen “Söz Sizde” programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programa 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Dilek Lale’nin isteği damga vurdu. Programda söz alan minik kız, Başkan Adayı Ulusoy’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Dilek Lale bu isteğini ise, “Rica etsem beni Tayyip Dede ile konuşturur musunuz?” diyerek dile getirdi. Minik kızın bu isteği ise salondan büyük alkış aldı.

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