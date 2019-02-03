HABER

Minik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

 MUĞLALI 4,5 yaşındaki Doğa Oğuz, 'Leigh sendromu' nedeniyle hayatının son 2 yılını yatağa mahkum geçirdi.

Minik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyası

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLALI 4,5 yaşındaki Doğa Oğuz, 'Leigh sendromu' nedeniyle hayatının son 2 yılını yatağa mahkum geçirdi. Solunum yetmezliği çektiği için makineye bağlı yaşayan çocuğun ailesi ise, tek arzularının kızlarının sokağa çıkabilmesi olduğunu, bunun için 30 bin liralık, özel donanımlı akülü engelli aracına ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.
Menteşe ilçesinde özel bir şirkette çalışan Ergün Oğuz (33) ile ev hanımı Ayten Oğuz'un (25) kızı Doğa Oğuz'da, 1 yaşındayken hastalık belirtileri başladı. Doğa'nın başta SMA hastası olduğu sanıldı. Doğa'dan alınan kan, yurt dışına tahlile gönderildi. Burada Doğa'ya 'Leigh sendromu' teşhisi konuldu. Tedavisi mümkün olmayan Doğa, 2 yıldır evinde solunum cihazı ve oksijen tüpüne bağlı olarak yaşıyor. Boğazına açılan delikten nefes alıp, burnundan hortumla mama verilerek besleniyor. Doğa Oğuz'un evden çıkabilmesi için aralarında yönetmen Mustafa Kara'nın da bulunduğu 3 kişi, Muğla Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlattı. Kampanyayla Doğa'nın evden çıkmasını sağlayacak, yaklaşık 30 bin TL'lik ekipmanın alınması hedeflendi.
ENERJİ ÜRETEMİYOR
Ağır solunum güçlüğü ve vücudun enerji üretememesi teşhisi konulan kızını bazen dışarı çıkarmak istediğini belirten anne Ayten Oğuz, "Fakat bunun için evde bağlı bulunduğu cihazların seyyarlarının da olması gerekiyor. Yani engelliler için donanımlı akülü araç ve oksijen tüpü lazım. Devlet bin lira engelli maaşı veriyor. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Kızım vitaminler kullanıyor. Devlet bunların parasını karşılamıyor, medikal cihazların ise bir kısmını karşılıyor. Burnundan mama verdiğimiz hortum 2 günde bir, nefes aldığı boru ise 6 ayda bir değişiyor. Kızımı evden çıkarabilmek için ihtiyacımız olan ekipmanlar, 30 bin lira civarında" diye konuştu.
VALİLİK İZNİYLE KAMPANYA AÇILDI
Orhaniye Mahallesi Muhtarı Şükrü Arık ve Sercan Deniz Akkaş ile birlikte kampanyayı başlatan yönetmen Mustafa Kara, yardım etmek isteyenlerin TR15 0004 6001 2888 8000 1706 89 İBAN numaralı hesaba havale yapabileceklerini belirterek, "Doğa güneşi, doğayı görsün" dedi.
LEİGH SENDROMU
Leigh sendromu, genellikle yaşamın ilk yılında belirgin hale gelen ciddi bir nörolojik hastalıktır. Bu durum, ilerici zihinsel ve hareket kabiliyet kaybı ile karakterizedir ve genellikle solunum yetmezliği nedeniyle, iki ila üç yıl içerisinde ölümle sonuçlanır. Bebeklik döneminde görülen ilk leigh sendromu belirtileri genellikle kusma, ishal ve yutma güçlüğüdür. Bu problemler genellikle beklenen oranda büyümek ve kilo alamamasıyla sonuçlanır. Leigh sendromunda ciddi kas ve hareket sorunları sık görülür. Etkilenen bireyler zayıf kas tonusu (hipotoni), istemsiz kas kasılmaları (distoni) ve hareket ve denge ile ilgili problemler (ataksi) geliştirebilir. Şiddetli solunum problemleri yaygındır ve bu problemler akut solunum yetmezliğine neden olana kadar kötüleşebilir.

FOTOĞRAFLI

Minik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyasıMinik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyasıMinik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyasıMinik Doğa'nın sokağa çıkabilmesi için yardım kampanyası

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Hatay’dan sınıra zırhlı araç sevkiyatıHatay’dan sınıra zırhlı araç sevkiyatı
Çocuklara tüketici bilinci aşılayan yarışmaÇocuklara tüketici bilinci aşılayan yarışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştır

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dünyaca ünlü dağcılar 'sakin kent'te buz tırmanışı yaptı

Dünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.