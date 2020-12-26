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  4. Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve hatıra için çekilmiş tek fotoğrafı kaldı

Minik Ecrin’den geriye kırık dökük bisikleti ve hatıra için çekilmiş tek fotoğrafı kaldı

26.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 2 yaşındaki Ecrin Yakabağı alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 2 yaşındaki Ecrin Yakabağı alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Minik Ecrin’den geriye geriye kırık dökük bisikleti ve hatıra olsun diye bebek arabasında çekilmiş fotoğrafı kaldı.
Muğla’da, maddi imkansızlıklar nedeniyle iki odalı derme çatma bir ev yapan 42 yaşındaki Soner Yakabağı’nın evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri son andan fark eden 16 yaşındaki Ümmügülsüm Yakabağı kendini güçlükle dışarıya attı, Ümmügülsüm’ün 2 yaşındaki kardeşi Zarife Ecrin ise evin içinde kaldı. Ümmügülsüm’ün yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi’nden yardım isteyerek yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Zarife Ecrin ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Ecrin burada yapılan müdahalelerin ardından, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların çabaları Ecri’ni kurtarmaya yetmesi
Doktorlar Minik Ecrin’i kurtarabilmek için ellerinden geleni yapsa da Ecrin tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini hayata kapadı. Minik Ecrin’in ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evin önünde ise küçük çocuğun kırık dökük bisikleti ile hatıra için çekilmiş fotoğrafı kaldı.
Mahalle sakinlerinden Durmuş Ali Olca aileni çok fakir olduğunu yangın sırasında anne ve babanın çalışmaya gittiğini söyledi. Olca, Soner Yakabağı’nın evi vatandaşların yardımıyla yaptığını belirterek, "Çok üzgünüz, garibanlığın sonu maalesef bu. Büyüklerden ve yardım severlerden yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

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