Minik Ecrin’i arama çalışmaları hızlandırıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 gün kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vezirköprü ilçesinün Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı, 7 Mayıs’tan beri arama çalışmaları sürüyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor. Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor. AFAD ekipleri, çalışmalarda iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği de kullanıyor. Geçen günlerde helikopterle havadan aranan Ecrin’i arama çalışmaları bugün evin üst, alt ve yakın bölgelerinde devam ediyor.

İz köpeklerinin çalışması bugün saat 14.00’de sona erecek. 72 saat içinde izler silindiği iz takibi sona erecek. Kadavra köpekleriyle aramaya devam edilecek. Bugün arama yoğunluğu ev civarında yoğunlaştı. Minik Ecrin’i arama çalışmaları bugün de sürüyor.



