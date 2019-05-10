Minik Ecrin’in ailesi umutla bekliyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 gün önce evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin’in annesi, babası ve dedesi ümitlerini kaybetmeden bekleyişlerini sürdürüyor. Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı, 7 Mayıs’tan beri arama çalışmaları sürüyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken anne Sevcan Kurnaz, baba Deniz Kurnaz ve dede Nuri Kurnaz, ümitli bir şekilde beklediklerini söyledi. Olay günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduklarını ifade eden baba Deniz Korkmaz, “Olay günü biz hastanedeydik. Eşim ikiz çocuğa hamileydi. Birisi ölünce onun sağlık durumu nedeniyle hastaneye gitmiştik. 4 gündür kızımızı arama çalışmaları devam ediyor. Şu an hala bir şey bulunamadı. Kaçırılma olayından pek şüphelenmiyoruz. Olabilir de olamayabilir de. Sadece umutla bekliyoruz. Arama çalışmalarına katılan ekiplere de çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kızını en son sabah gördüğünü belirten anne Sevcan Kurnaz, “Kızım tek başına bir yere gitmezdi. Yanında insan olduğu zaman giderdi. Giderken de ses çıkarmazdı. Yanında sessiz sakin bir şekilde giderdi. Kızımı en son kaybolduğu sabah 10.30’da görmüştüm. Babaannesine emanet ettim ve bir daha görmedim. Ben 6 aylık hamileyim. 7 ay önce evlendim” diye konuştu.

“Bölgede çok sayıda yabani ve yırtıcı hayvan var”

Bölgede kurt, çakal ve kartal gibi yırtıcı hayvanların olduğunu söyleyen dede Nuri Kurnaz ise “Ben okul servisi işi yapıyorum. Sabah 06.00’da çıkıyorum, akşam 19.00’da geliyorum. Geldiğimde çocuğun kaybolduğunu fark ettim. Diğer oğlum yani çocuğun amcası tarlaya gitmişti. Amcasının peşine gitti diye düşündük. Telefonu da arızalıydı. Aradık ulaşamadık. Çocuğun nerede olduğunu amcasına sorduğumuzda ‘evin önündeydi’ diye cevap verdi. Çevreyi aradık bulamayınca yetkililere haber verdik. 4 gündür aramalar devam ediyor. Bir ipucuna rastlanılmadı. Bölgede yaban hayvanları var. Kurtlar ve çakallar var. Ayı cinsi yok ama kurt ve çakal bolca var. Kartallar da var ama inşallah onlardan birisiyle karşılaşmamıştır. Şu anda ne olabileceği konusunda her şey aklıma geliyor. Her şeyi düşünebiliyorum ama ‘şu yapmıştır’ diyemiyorum. Kimseyle de bir husumetimiz yok. Ecrin, oğlumun eşinin ilk evliliğinden olan üvey kızı. Ecrinin babası rahmetli olmuştu. Gelinimin eski eşi de benim kayınbiraderim oluyordu. Biz küçük çocuğu kanatlarımızın altına almak amacıyla bunları evlendirdik” şeklinde konuştu.

Bölgedeki aramalara şiddetli yağış nedeniyle kısa süreliğine ara verildi. Yetkililer olaydan 72 saat geçmesinin ardından izlerin yavaş yavaş silinebileceğini belirttiler.