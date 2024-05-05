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  4. Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi hakkında yeni gelişme!

Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi hakkında yeni gelişme!

05.05.2024 14:08
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanından 1’i tutuklanırken, 2 işçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi hakkında yeni gelişme!

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

1 İŞÇİ TUTUKLANDI, 2 İŞÇİ SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 makine teknikeri tutuklanırken, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisat işçisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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