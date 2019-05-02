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Minik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, 7 yaşındaki Ömer Efe Tutar'ın çizdiği resimler, görenleri şaşırtıyor.

Minik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 7 yaşındaki Ömer Efe Tutar'ın çizdiği resimler, görenleri şaşırtıyor. Evde, okulda, misafirlikte, boş bulunduğu anlarda karakalem resimler yapan Ömer Efe, "Öğretmenim bana küçük ressam diyor" dedi.
İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Efe Tutar, bebeklikten itibaren kalemi elinden bırakmadı. Ömer Efe, geçen süre içinde hayvan resimleri çizmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle resim çizmeye daha da yoğunlaşan Ömer Efe, resim kursuna gitti. Okulda, evde, misafirlikte, boş vakit bulduğu her ortamda resim çizmeye başlayan Ömer Efe, gördüğü birçok şeyi resme dökmeye başladı. Ömer Efe, "Dinozor çizmeyi seviyorum. Bir arkadaşımın teneffüse çıktığımız zaman resmini çizmeye başladım. Teneffüs bittiğinde resmini bitirmiştim. Nereye baksam oranın resmini çizebilirim. Enes Batur'u sevdiğim için onun resmini de çizdim" dedi.
Resim çizecek bir obje bulamadığı zaman ise ev eşyalarını çizdiğini belirten Ömer Efe, "Evin duvarlarına da resim çiziyorum. Öğretmenim bana 'küçük ressam' diyor. Evdeki yatak, televizyon dolabı, televizyon, koltuk, masa gibi eşyaları çizdim" diye konuştu.
Küçük yaşta Ömer Efe'nin yeteneğini keşfeden resim kursu öğretmeni Adnan Çobanoğlu (22), "Ömer Efe kursumuza geldiği zaman bazı çizimlerini gördüm. Annesi babası çizmiş olduğu resimleri gösterdi. Çok beğendim. Kendisinde bir ışık olduğunu gördüm. Kursa aldım ve çalışmalarımıza devam ettik. Portre çalışmaları yapmaya başladı. Daha iyi çizimler yapmaya başladı. Boş zaman buldukça çizime yöneliyor. Devam ederse ileride çok iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Kendisine kalemi bıraktıramıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Minik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyorMinik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyorMinik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyorMinik Efe, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor

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