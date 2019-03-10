HABER

Minik Ege'ye 21 dakika oksijen yerine azot gazı verilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen, ancak serebral palsi (beyin felci) olan 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın hayatını kabusa çeviren olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Minik Ege'ye 21 dakika oksijen yerine azot gazı verilmiş

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen, ancak serebral palsi (beyin felci) olan 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın hayatını kabusa çeviren olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Küçük Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen, bunun görevlilerce fark edilmediği, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği belirtildi.
Torbalı'da ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü.
SKANDALIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Olayın hemen ardından İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.
Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi.
Buna göre, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü.
Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti.
Ege'nin annesi İpek Yeşilçam, başka çocukların da aynı hataların kurbanı olmaması için sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Minik Ege'ye 21 dakika oksijen yerine azot gazı verilmiş

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Hayatlarında ilk kez sinemaya gittilerHayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, patron oldu'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, patron oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.