Minik Elif hastanede annesiyle buluştu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı.

Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

HASTANEDE ANNESİYLE BULUŞTU

Küçük Elif ile annesi Seher Dereli Perinçek tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde buluştu. Buluşmada duydu dolu anlar yaşandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret ettiğini ifade ederek, "Durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor" dedi.

