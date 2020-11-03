HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minik Elif hastanede annesiyle buluştu

Minik Elif hastanede annesiyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:16 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası 65'inci saatte enkaz altından kurtarılan Elif bebek, annesiyle buluştu. Buluşmada duydu dolu anlar yaşandı.

Minik Elif hastanede annesiyle buluştu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı.

Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

HASTANEDE ANNESİYLE BULUŞTU

Küçük Elif ile annesi Seher Dereli Perinçek tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde buluştu. Buluşmada duydu dolu anlar yaşandı.

AW156368_09

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret ettiğini ifade ederek, "Durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada kararAlparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Alanya'da tur teknesi battı! Acı haber geldi
Alanya'da tur teknesi battı! Acı haber geldi
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı: Gülümsemeyi gördük. Evladımı öper gibi öptüm
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.