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Minik Elif, ünlü bestecinin eserlerini kemanıyla seslendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, 'Türkiye- Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ncı Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Atatürk Konseri'nde Romanyalı ünlü besteci Eugen Doga'nın çocuk şarkılarına, Adanalı Elif Eroğlu (11) kemanıyla eşlik etti.

Minik Elif, ünlü bestecinin eserlerini kemanıyla seslendirdi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ANKARA'da, 'Türkiye- Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ncı Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Atatürk Konseri'nde Romanyalı ünlü besteci Eugen Doga'nın çocuk şarkılarına, Adanalı Elif Eroğlu (11) kemanıyla eşlik etti.
​Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ncı Yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Konseri düzenlendi.
Konsere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çeşitli partilerden milletvekilleri, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Hindistan ve Romanya'nın büyükelçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Konserde, Eugen Doga'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve orkestra şefi Eray İnal eşlik etti. Konserde, Doga'nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan 'Atatürk'e Saygı' bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sergilenen eser, konser boyunca 3 kez dinlendi. Ünlü besteci Doga, Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği ve ilk kez seslendirilen eserini Türk Milleti'ne armağan etti.
Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı fagot sanatçısı da olan Şef Eray İnal, tüm dünya tarafından tanınan bir sanatçıya eşlik etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi. Konserde, Adanalı Elif Eroğlu da kemanıyla Doga'ya ait çocuk şarkılarını seslendirdi. Performansıyla izleyicilerden alkış alan Eroğlu, Doga'nın konserinde yer alıp kendisiyle tanışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Minik Elif, ünlü bestecinin eserlerini kemanıyla seslendirdi

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