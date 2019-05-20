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Minik Elif'in akciğerini tıkayan fıstık, 1 ay sonra çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

NİĞDE’de 18 aylık Elif Feyza Küçük'ün boğazına kaçıp, akciğerini tıkayan yer fıstığı parçası Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla çıkrarıldı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 18 aylık Elif Feyza Küçük'ün boğazına kaçıp, akciğerini tıkayan yer fıstığı parçası Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla çıkrarıldı. Yaklaşık 1 ay önce Niğde merkezde oturan Faruk Küçük (39) ve Media Küçük (35) çiftinin 18 aylık kızları Elif Feyza’nın yediği fıstık boğazına kaçtı. Olaydan sonra öksürmeye başlayan küçük Elif, rahatsızlığının aradan geçen zamanda artmasısıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer ve Göğüs Cerrahi Opr. Dr. Murat Kuru’ya muayene oldu. Muayenelerde çocuğun sağ akciğerini tam olarak tıkayan fıstık parçası olduğu belirlendi. Küçük Elif, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Göğüs Cerrahi Opr. Dr. Murat Kuru, hastaneye yeni alınan cihazla 20-25 dakika süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan 6 milimetre boyutundaki sağ akciğeri tamamen tıkayan fıstık parçasının çıkarıldığını söyledi. Dr. Kuru, "Bu durumlar 6 ay ile 3 yaş arası çok sık karşılaştığımız durumlardan. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir öksürük ve hırıltı şikayeti mevcuttu. Tedaviler sonuç vermeyince aileyle birlikte hasta değerlendirmesi yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda 1 ay önce şikayetlerin fıstık yerken başladığını ve sonrasında hiç geçmediğini anladık. Ve bronkoskopi dediğimiz bir işlem uygulamaya karar verdik. Bu yine hastanemize alınan bir alet yardımıyla 20-25 dakika süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan hastaların soluk borusuna kaçan yabancı cisimleri çıkarabildiğimiz bir işlem. Bu bebeğimizde de sağ akciğer hava yolunda yaklaşık 6 milimetre boyutunda sağ akciğeri tamamen tıkayan bir fıstık parçası yapılan işlemle çıkarıldı" dedi. Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer de 2 yaş altı çocuklara ailelerinin fındık, fıstık verirken biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ise bronkoskopi cihazının hayırsever bir vatandaş tarafından hastaneye kazandırıldığını hatırlattı..

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