Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "bilgi evleri"nde eğitim gören öğrenciler, annelerinin de desteğiyle Suriyeli çocuklar için atkı ve bere örüyor. Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren "bilgi evleri"nde eğitim alan ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile anneleri, Suriyeli çocuklara atkı ve bere hazırlıyor. Sepet yöntemi kullanılarak öğrencilerin kolay bir şekilde atkı ve bere örmesi sağlanan projede, anneler de kendi yün ve şişleriyle çocuklarına destek veriyor. "Sıcacık Bir İyilik Projesi" kapsamında 80 annenin de yardımıyla hazırlanan atkı ve bere takımı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye sınırındaki kamplara gönderilecek. "Bilgi evleri" sorumlusu Ali Gölcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bilgi evleri" olarak değerler eğitimi projeleri yürüttüklerini, bu kapsamda da öğrenci ve velilerle atkı ve bere ördüklerini kaydetti. - "Biz bu projeyi yürütürken çok fazla gayret gördük"

Bir fonksiyon geliştirilerek, öğrencilerin de bu projeye desteklerinin sağlandığını anlatan Gölcü, proje kapsamında annelerle öğrencilerin şu ana kadar 250 bere ve atkı takımı ördüğünü söyledi. Gölcü, projede önemli olanın çocukların zor şartlar altında yaşayan kardeşlerini hissedebilmek olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin yoğurt kovalarından yapmış oldukları şiş mekanizmasıyla kardeşlerine atkı ve bereleri ördüklerini, velilerin de etkinliğe katıldığını anlattı. Zor durumda kalan tüm insanlara öğrencileriyle destek olacaklarını dile getiren Gölcü, "Çocuklar bu tarz projelerde daha rahat düşünebildikleri için ellerinde ne varsa fazlasıyla yapmak istiyor. Biz bu projeyi yürütürken çok fazla gayret gördük, çocukların hevesli olduklarını gördük. Dolayısıyla bu başlatma süreci. Bence bu ortam çocuklara ve velilere verilirse beklenenden çok daha fazla verim alınacaktır. Bilindiği üzere ülkemiz genel itibarıyla tüm bu coğrafyada bulunan insanlara bir kapı açtı, bu açıdan elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bunun bilincindeler." şeklinde konuştu.