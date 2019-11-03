Minik ellerden dev temizlik

Bahçeşehir Kolejinin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Türkiye’nin tüm kıyı kesimlerinde bulunan şubeleriyle eş zamanlı olarak ’Tek evimiz dünya’ sloganıyla düzenlediği etkinlikte 14 bin 500 kişi, 36 ton çöp topladı

Türkiye’nin tüm kıyı kesimlerinde şubesi bulunan Bahçeşehir Koleji, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. ’Tek evimiz dünya’ sloganıyla İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda toplanan 500 öğrenci, veli ve öğretmen, ellerinde ’Suyu kirletmek hayatı tüketmektir’, ’Atıklarımızı çevreye değil çöp kutusuna atalım’ yazılı pankartlarla sahile yürüdü. İlkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplarından öğrenciler, ellerine eldiven giyerek çöp poşetlerine sahilde buldukları atıkları doldurdu. İzmarit, pet şişe kapağı, ambalaj atıkları, plastik şişe, cam şişe gibi atıkların toplandığı etkinlikte, öğrenciler çevreyi kirletmeme konusunda bilinçlendi.

"Dünya bizim gerçek evimiz"

Etkinlikte manifestoyu okuyan öğrenci Hatice Beyza Güngör, "Evlerimizin içini her zaman temiz tutuyoruz, Ayakkabıyla girmiyor, çöpleri yere atmıyoruz. Bizler, dünyamızın evimiz olduğunu biliyoruz ve büyüklerimizin de bunun farkında olmalarını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Yaşadığımız evlere gösterdiğimiz özeni çevremize de göstermeliyiz. Gezegenimizin dörtte üçünü denizler ve okyanuslar kaplar. Yaşamın başladığı yer olan denizler ve okyanuslar, yaşamın devam edebilmesi için de çok önemlidir. Bu nedenle temiz tutmaya denizlerden başlamalıyız. Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız şehrin kıyılarında atıkları topluyoruz. Amacımız insanların oluşturduğu bu kirliliğin son bulması için farkındalık sağlamak. Topladığımız her atık bizim geleceğimiz için tehdittir. Temiz denizler, temiz kıyılar, temiz sokaklar ve temiz bir dünya en çok biz çocukların hakkı. Bizden sonraki nesillere, böyle bir temizlik hareketine girişmek zorunda olmadıkları bir dünya bırakabilmek için buradayız. Bize katılın, bize kulak verin ve bu bilinçlenme hareketini çevrenize yayın" dedi.