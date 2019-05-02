Minik elleriyle duvarlarda desen oluşturdular

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri duvarları boyadıktan sonra rengarenk el baskısı yaptı.

Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde "Boyası Bizden, Tadını Çıkarmak Sizden Projesi" kapsamında boyama etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve beraberinde görevli öğretmenler ile birlikte ellerine aldıkları boya fırçalarıyla önce duvarları boyadı. Daha sonra boya kutusuna ellerini daldıran öğrenciler, duvarlara el baskısı yaparak rengarenk desen oluşturdular. Eğlenceli bir gün geçiren öğrencilerin ilk defa boya ile karşılaşmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Resim öğretmeni Özge Ünal, “Öğrencilerimizle okul duvarlarını boyadık. Renkli şekilde boyadık. İlkokul öğrencileri ellerini bastılar. Ortaokul öğrencileri taşları tek tek renkli boyadılar. Hem okulumuzun çevresini güzelleştirmek adına, hem çocukların boya ile tanışması adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çocukların boya ile iç içe olmasını resmi sadece sanat olarak değil, kendilerinin de emek verebilecek şekilde öğrenebilmelerini istiyorum. Sadece resimde, kağıt üstünde değil, her şeyin üstüne resim yapılabileceğini düşündüğüm için yaptırmak istedim. Üstlerini başlarını da boyadılar ama boyalarımız su bazlı sıkıntı yaşamayacağız. Bu etkinlik boyanmadan olmayacak bir etkinlik” dedi.