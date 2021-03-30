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Minik Enes beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

30.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada üzerine beton blok düşen 6 yaşındaki Enes Koray hayatını kaybetti.

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Denizli’de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada üzerine beton blok düşen 6 yaşındaki Enes Koray hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altyapı çalışmalarını devam ettiği sokakta birkaç çocuk oyun oynamaya başladı. Diğer çocukların dağılmasıyla ağabey Hüseyin Koray (8), ile kardeşi Enes Koray (6), oyun oynamaya devam etti. Kısa süre sonra ise ağabey yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar olay yerine koştu. Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bloğu Enes Koray’ın üzerine düştüğü anlaşıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu minik Enes’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailenin feryadı yürekleri dağladı
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlikleri aldı. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. Aile üyeleri ve sağlık çalışanları evladını kaybeden anneyi sakinleştirmekte güçlük çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından minik Enes’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde çalışan işçiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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