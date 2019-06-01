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Minik Esila toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Silivri'de üzerine dolap devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Çoraklı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de üzerine dolap devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Çoraklı'nın cenazesi toprağa verildi.

Minik Esila için Piri Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede küçük çocuğun ailesi taziyeleri kabul ederken, baba Yunus Çoraklı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Esila'nın cenazesi, Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Silivri'de dün yaşanan olayda, Yeni Mahalle'deki evlerinin banyosunda bulunan dolap, küçük çocuğun üzerine devrilmiş, eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esila Çoraklı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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