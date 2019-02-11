HABER

Minik Esmanur artık koşmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esmanur Karış, arkadaşları gibi koşup oynamak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.İlçeye bağlı Eski Emek Mahallesi’nde yaşayan Karış ailesinin ilk çocuğu olan Esmanur Karış’ın (9), tedavi olmak için gitmediği hastane kalmadı.

Van’ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esmanur Karış, arkadaşları gibi koşup oynamak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.
İlçeye bağlı Eski Emek Mahallesi’nde yaşayan Karış ailesinin ilk çocuğu olan Esmanur Karış’ın (9), tedavi olmak için gitmediği hastane kalmadı. Şimdiye kadar birçok ameliyat geçiren Esmanur, artık arkadaşları gibi koşup oynamak istiyor. İHA muhabirine konuşan Esmanur Karış’ın babası Yakup Karış, kızının doğuştan diz kontraktürü hastası olduğu belirterek, “9 yıldır gitmediğimiz hastane kalmadı. Kızım dünyaya geldiği günden beri hastane hastane geziyoruz. Kızımın belinde ve dizinde kist olduğundan sağ ayağı gelişmedi. Birçok hastaneye götürdüm, maalesef imkânsızlıklar nedeniyle tedavimiz hep yarım kaldı” dedi.
Asgari ücretle çalıştığını ve aldığı parayla kızının tedavisini yaptıramadığını söyleyen Karış, “Sigortalı olarak çalıştığım için engelli maaşı alamıyorum. Sadece eşim bakıcı parası alıyor. O da kızımın masraflarına yetmiyor. İstanbul, Ankara, Malatya ve Mersin gibi birçok ildeki hastaneye kızımı götürdüm. Hepsinde bir sefer ameliyat oldu. En son kızımın tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye götürdüm. Tedavisinin mümkün olduğunu ama burası da özel hastane olduğu için imkânım yok. Hayırseverlerden ve iş adamlarından yardım bekliyorum” diye konuştu.
Esmanur Karış ise arkadaşları gibi okula gitmek ve koşup oynamak istediğini belirterek, yardım talebinde bulundu.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kareHerkes onu konuşuyor! Spor dünyasını şaşırtan kare
(Özel) Bu otel köpeklere hizmet veriyor(Özel) Bu otel köpeklere hizmet veriyor
(Özel) Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı yıkılmaya yüz tutan bina tehlike saçıyor(Özel) Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı yıkılmaya yüz tutan bina tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.