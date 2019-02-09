Minik Evrim, 215 gündür kayıp

Tokat’ın Turhal ilçesinde kayıp olan Evrim Atış’tan 215 gündür haber alınamıyor.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan ile Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Evrim yaylada kaldıkları çadırların olduğu bölgede 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekiplerinin aylarca süren arama çalışmalarında bir bulguya ulaşılamadı. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Derinlemesine devam eden soruşturmada ise bugüne kadar bir bulguya ulaşılamadı.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, 10 Temmuz 2018 tarihinde Burhan ile Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim’i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce ormanlık alanlarda, köyde, mağaralarda yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile tutuklanan anne ve baba adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

