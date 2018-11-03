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Minik Evrim'i arama çalışmaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Tokat'ta 3 yaşındaki Evrim'in kaybolmasına ilişkin 116 gündür yürütülen arama çalışmaları, sonuca ulaşılamaması üzerine sonlandırıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sona erdi.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu minik Evrim'i bulmak için 116 gündür süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Küçük kızın kaybolduğu ilk günden bu yana ekiplerin drone ve arama köpekleri de kullanarak yürüttüğü çalışmalarda ize rastlanamadı.

Sonuç alınamaması üzerine çalışmaların sonlandırılmasına karar verildi.

Turhal Başsavcılığının küçük Evrim'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifadenin ardından Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir." demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı.

Minik Evrim'i arama çalışmalarına AFAD, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katılmıştı.

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