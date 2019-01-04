HABER

Minik Evrim'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Tokat'ta 3 yaşındaki Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan baba Burhan Atış'ın tahliye edilmesi kararlaştırıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan baba Burhan Atış'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Evrim ile ilgili soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz edildi.

Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda baba Burhan Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Bu arada baba Atış'ın haftada 3 gün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek imza atacağı öğrenildi.

- Olay

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası Burhan ve annesi Dilek Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Anne Dilek Atış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 8 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifadenin ardından Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir." demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı.

Evrim'i arama çalışmalarına AFAD, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katılmıştı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Baygınlık geçiren sürücünün akaryakıt istasyonundaki kaza anı kameradaBaygınlık geçiren sürücünün akaryakıt istasyonundaki kaza anı kamerada
Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baba Burhan Atış kayıp kız çocuğu Evrim Atış tahliye Tokat Turhal

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Evrim’in tutuklu olan babası serbest bırakıldı

Kayıp Evrim olayına ilişkin yeni gelişme!

Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.