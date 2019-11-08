HABER

Minik Eylül’ün en büyük hayali avukat olmakmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

Avcılar’da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Minik Eylül’ün acılı babası konuştu.

Minik Eylül’ün en büyük hayali avukat olmakmış

Avcılar’da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Minik Eylül’ün acılı babası konuştu. Baba Cahit Mirzaoğlu, kızının en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyleyerek olayla ilgili, "Kaza değil cinayet" dedi.
Olay dün Avcılar’da bulunan Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okulun içine giren Hüseyin Y. yönetimindeki servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Dün akşam üstü minik Eylül’ün cenazesi yakınları tarafından defnedilirken sürücü Hüseyin Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Mirzaoğlu ve yakınları ise taziyeleri kabul ediyor. Baba Mirzaoğlu 9 yaşındaki kızının ölümü ile ilgili olarak, "Birinci ihmal servis aracının o okula girmemesi lazım. Servis aracının girdiği yerde binlerce Eylül var. Bugün Eylül’e çarptı. Okul yönetiminden hepsinden şikayetçiyim. Orada Eylül 15-20 dakika orada kalıyor kimse müdahale etmiyor ambulans bekleniyor. Halbuki birisi alıp araba ile hastaneye götürebilirdi. Ben buradan en az 20 dakika koşarak gittim" dedi.
"Bu kaza değil bu bir cinayettir"
İhmaller olduğunu ifade ederek, "Araç okul bahçesinde ne arıyor. Orada binlerce çocuk var ilköğretim okulu. 7 yaş 8 yaş 10 yaş. Bu kadar ihmal olur mu? Bizim servis ile alakamız yoktu ev yakın olduğu için annesi elinden tutup okula götürüyordu. Bu kaza değil bu bir cinayettir. Kaza yolda olur okulun bahçesinde kaza olmaz. Bir de çarpmıyor üstünden geçiyor" diye konuştu.

"Dua ettim, inşallah ölmemiştir"
Olayın ilk yaşandığı anda yaşadıklarını anlatan Mirzaoğlu, " Telefondan aramış arkadaşlarından bir tanesi, ’Eylül’e araba çarptı’ diyerek. Ben de dua ettim dedim inşallah ölmemiştir. Bizim Muşlular Derneği’nde oturuyordum Avcılar’da. Buradan oraya koşarak gittim ben yetiştiğimde ambulans ile beraber yetiştim. Aklıma hiç gelmezdi benim bildiğim servis araçları dışarıda çocukları bırakır. Daha okula da girmemişti. Annesi zaten okula götürdü. Annesi halen okulun bahçesinde hepsinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Öte yandan babası kızının çok neşeli hayat dolu bir insan olduğunu ve büyüyünce avukat olmak istediğini de söyledi.
Minik kızın son anlarına ait aile tarafından çekilmiş bir video da ortaya çıktı. Video da kızın mutlu halleri dikkat çekiyor.

Minik Eylül’ün en büyük hayali avukat olmakmış

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
14 yaşındaki notaların prensesi yine birinci14 yaşındaki notaların prensesi yine birinci
Yolcu otobüsü cayır cayır yandıYolcu otobüsü cayır cayır yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Aksaray'da okulda otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Akasaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

MSB duyurdu! Üçüncü devriye başladı

Resulayn’da YPG/PKK'nın sözde 'akademisi' bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! Sözde 'akademileri' bulundu

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! Onlarca tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.