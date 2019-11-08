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Minik Eylül’ün ölümüne ilişkin olayda servis şoförü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Avcılar’da dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölmüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Avcılar’da dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölmüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Minik Eylül’ü ezen servis aracının şoförü ’taksir ile öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar’da dün öğle saatlerinde Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Olayın ardından tutuklanan servis şoförü Hüseyin Y. bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde nöbetçi savcıda ifade vermişti. Savcının tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği servis şoförü ‘taksir ile öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.
Olayın geçmişi
Olay dün öğlen saatlerinde Avcılar’da bulunan Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okul bahçesine giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışma yapılmıştı.

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