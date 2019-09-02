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Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

İzmir’de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın, iddiaya göre aile için şiddete ve cinsel istismara uğradığı yönünde birkaç hafta önce Eskişehir’deki yakınları tarafından CİMER’e şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.Dün İzmir’in Buca ilçesinde bir tandırda cesedi bulunan Eymen Sadık Durak ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, olayda ihmal olabileceğini akıllara getirdi.

Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

İzmir’de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın, iddiaya göre aile için şiddete ve cinsel istismara uğradığı yönünde birkaç hafta önce Eskişehir’deki yakınları tarafından CİMER’e şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.
Dün İzmir’in Buca ilçesinde bir tandırda cesedi bulunan Eymen Sadık Durak ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, olayda ihmal olabileceğini akıllara getirdi. 15 Ağustos’ta yapılan paylaşımlarda, talihsiz çocuğun uğradığı şiddeti gösteren fotoğraflar ve bilgilere yer verilirken, polise de şikayette bulunulduğu ifade edildi. 16 Ağustos günü yapılan diğer paylaşımda, CİMER’e yapılan şikayetin fotoğrafı yer aldı. Bu şikayet metninde, Eymen’in annesinin sevgilisi tarafından darp edildiği gerekçesiyle Eskişehir’deki yakınlarına götürüldüğü belirtilerek, “...İzmir’de yaşayan M.D.’nin oğlu Eymen Durak’ı dini nikahlı eşi S.E.’nin darp etmesi üzerine Eskişehir’e getirdiklerini öğrendim. Yaklaşık 1-1.5 yıl burada kalan Eymen, 23 Temmuz 2019 tarihinde annesi ve S.E. tarafından yeniden İzmir’e götürüldü. O günden beri halasının yani çocuğa bakan kişinin sadece sesli aramalarına yanıt veren M.D., halasının baskısına dayanamayıp Eymen’in videosunu göndermiş. Videoda çocuğun yüzündeki morluklar ve çektiği açık bir şekilde görüldüğü için hala, çocuğun fotoğraflarını istemiş, M.D. ise eşi Serkan’ın çocuğa darp ve tecavüzde bulunduğunu itiraf etmesi üzerine fotoğrafları göndermiştir” ifadelerine yer verildi.
CİMER’e yapılan şikayetin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Eymen’in minik cansız bedeni bir tandır içerisinde bulundu. İddia edilen paylaşımlar, talihsiz Eymen’in cinayetinde ihmal şüphesini akıllara geldi.
Eymen’i öldürmekle suçlanan anne M.D. ve sevgilisi S.E. ile E.E.’nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası

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