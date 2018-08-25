Minik Fatmanur'un yaralı kedi üzüntüsü

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle ilçeye gelen Fatmanur Bektaşoğlu, yol üzerinde yaralı halde gördüğü yavru kediye yardım etmek istedi. Yavru kedinin yattığı yere çömelen ve başında gözyaşı döken minik kız, babası Bayram Bektaşoğlu'na seslenerek yavru kediye yardım etmesini istedi. Kızının, yaralı kediyle yakından ilgilendiğini ve ağladığını gören baba Bektaşoğlu da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba Bektaşoğlu, minik kızının örnek olacak hayvan sevgisine ilişkin kayda aldığı bu görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, sosyal medyada binlerce takipçiden hayli beğeni alırken, hayvan severler de davranışı nedeniyle minik kızı kutladı. Bayram Bektaşoğlu, sosyal medyada ilgi odağı olan kızının hayvanları her zaman çok sevdiğini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Kızım sürekli ben hayvan doktoru olacağım diyor. Elinden gelse sokakta gördüğü bütün hayvanları eve toplayacak. 5 senedir 'kedi, köpek' diyerek uyuyup uyanıyor. Hayvanlara karşı olan sevgisi bizi de ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Öte yandan Trabzon Hayvanseverler Derneği ile irtibata geçen aile yavru kediyi tedavi ettirdi. Yaralı kedi, veterinerdeki tedavisinin ardından aile tarafından alındı. (DHA)

