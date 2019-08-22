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Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü.

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4’üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze’yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

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