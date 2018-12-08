Minik Furkan, anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu

İZMİR/KONYA (AA) - HALİL ŞAHİN - AHMET AKBIYIK - Böbrek yetmezliği nedeniyle ölüm riskiyle karşılaşan bebek, anne karnında geçirdiği ameliyatın ardından sağlıklı olarak dünyaya geldi.

İzmir'de yaşayan bir yıllık evli Sadrettin ve Leman Güneşsu çifti, sene başında bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebekte 16 haftalıkken yapılan kontrollerde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi.

Birçok sağlık merkezine giden aileye, bebek idrarını yapamadığı için bu durumun yol açtığı amniyon suyu azalması ve böbrek yetmezliğinin ölüm riskine neden olduğu söylendi.

Anne karnında ameliyatın başarı oranın çok düşük olduğu için bebeğin ameliyat edilemeyeceğine karar veren doktorlar, anne ve babaya gebeliği sonlandırılması gerektiğini anlattı.

Umutlarını kaybetmeyen ve çare bulmak için internette arama yapan çift, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'ın bu alanda başarılı operasyonlar yaptığını öğrendi.