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Minik Gamze Frankfurt Başkonsolosu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Almanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Frankfurt Başkonsolosluğunu ziyaret eden öğrencilerden Gamze Doğan, Başkonsolosluk makamına oturdu.Almanya’da Michael Ende Schule ve Viktoria Luise Schule öğrencileri Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı makamında ziyaret etti.

Almanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Frankfurt Başkonsolosluğunu ziyaret eden öğrencilerden Gamze Doğan, Başkonsolosluk makamına oturdu.
Almanya’da Michael Ende Schule ve Viktoria Luise Schule öğrencileri Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı makamında ziyaret etti. Başkonsolosluk makamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ve 23 Nisan’ı konu alan şiirler okudu. Viktoria Luise Schule öğrencisi Gamze Doğan, Başkonsolosluk makamına oturarak bir süreliğine sembolik Başkonsolos oldu. Başkonsolos olması halinde herkesi mutlu edeceği sözünü veren Gamze Doğan, Karartı’ya çiçek hediye etti. Başkonsolos Burak Karartı da 23 Nisan münasebetiyle kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler vererek ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Kendisini ziyaret eden çocuklara okullarında başarılı olmalarını hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü iyi öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Karartı, yüksek öğrenimle Türk-Alman toplumuna katkı sağlamalarını istedi.

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