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Minik Gizem, karla kaplı yollar 8 saatte açılarak hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

Arif ARSLAN/SASON (BATMAN)- BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ateşi çıkan Gizem Kaplan (2) için ekipler seferber oldu.

Arif ARSLAN/SASON (BATMAN)- BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ateşi çıkan Gizem Kaplan (2) için ekipler seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye, sağlık ekipleri, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşabildi. Küçük Gizem, 8 saat süren çabaların sonunda hastaneye ulaştırılıp, tedavi altına alındı. Sason ilçesine 104 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlar köyünde yaşayan Gizem Kaplan'ın ateşi yükselince ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşmak mümkün olmadı. Bölgedeki güvenlik korucularının da telsizlerinden 'acil hasta' ihbarı yaptığı Gizem için Sason İlçe Devlet Hastanesi'nden bir ambulans yola çıktı. Batman İl Özel İdare'ye bağlı ekipler de yol açma çalışması başlattı. Köye yakın bir noktaya kadar gelebilen ambulans burada beklemeye başlarken, ekiplerin yol açma çalışması 8 saat sürdü. Minik Gizem, yolun açılmasıyla birlikte kendisi için hazır tutulan ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ASILSIZ İHBARLARDA BULUNMAYIN Batman Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, ekiplerinin kar yoğunluğunun olduğu bölgelerde çalıştığını belirterek, "Kırsal alanlarda oturan vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istiyoruz. Çünkü acil hastalar için ekiplerimiz görevde. Bayramlar Köyü'nden aldığımız ihbar üzerine ekiplerimiz Gizem'i hastaneye ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Batman ve ilçelerinde oluşturduğumuz 5 ayrı karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

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