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Minik gönüllerin bayrak sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Günyüzü’ndeki bayrak değişimi sırasında mevsimlik tarım işçisi çocuklarının Türk bayrağına gösterdikleri saygı ve hürmet herkesi duygulandırdı.Gönlü büyük, kendileri küçük 4 arkadaşın bayrak sevgisi hayran bıraktı.

Minik gönüllerin bayrak sevgisi

Günyüzü’ndeki bayrak değişimi sırasında mevsimlik tarım işçisi çocuklarının Türk bayrağına gösterdikleri saygı ve hürmet herkesi duygulandırdı.
Gönlü büyük, kendileri küçük 4 arkadaşın bayrak sevgisi hayran bıraktı. Günyüzü Belediyesi zabıta ekipleri, eskiyen Türk bayrağını değiştirmek için Şehitler Anıtına gitti. Bayrak değiştirildiği esnada anıt yakınında kalan mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarından 4 küçük çocuk geldi. Zabıta memurunun elinden aldıkları Türk bayrağını öpmeye başlayan çocuklar, "En Büyük Türkiye" diyerek slogan atmaya başladılar. İsimlerinin Halil, Mehmet Salih, Mahmut ve Muharrem olduğu öğrenilen çocukların bayrak sevgisi herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Minik gönüllerin bayrak sevgisi

Minik gönüllerin bayrak sevgisi

Minik gönüllerin bayrak sevgisi

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