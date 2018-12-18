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Minik hafızlardan Yemen'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, "Yemen'e Sessiz Kalma" sloganıyla yürütülen kampanyaya destek verdi - Minik hafızlar Yemenli bir yetimin bir yıllık bakımı üstlenirken bin lira da para topladı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri "Yemen'e Sessiz Kalma" sloganıyla yürütülen kampanyaya Yemenli bir yetimin bir yıllık bakımı üstlenerek ve bin lira para toplayarak destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 70 hafızın eğitim gördüğü Hulusi Efendi Kur'an Kursu idarecileri ve öğrencilerince, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Vakfının başlattığı "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası için bin lira nakit para toplanırken Yemenli bir yetimin de bir yıllık ihtiyaçları karşılanacak.

Darende Kaymakamı Enver Zengince, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'nin katılımıyla yardımların teslimi öncesi kurs merkezinde etkinlik düzenlendi.

Zengince, burada yaptığı konuşmada, "Türk milleti yüzyıllardır tarihi misyonu gereği her zaman mazlum olan insanların yanında olmuştur. Ülkemizde düzenlenen kampanyalar da bunun bir göstergesidir. Yemen’de yaşanan drama sessiz kalmayan milletimiz, bugün yine en büyük desteği vermektedir. Ben kurs yöneticilerimizi ve hafızlarımızı bu düşüncelerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Hulusi Efendi Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman da Yemen'e duyarsız kalmadıklarını belirterek, hafızlarla her gün dua ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi sunuldu.

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"Yemen'e Sessiz Kalma" Darende Malatya minik hafızlar yardım Yemen

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