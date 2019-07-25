Minik Hilal Azra solunum cihazı bekliyor

Doğum sonrası çocuklarının kuvöze alındığını ifade eden Canbaz, "Hilal Azra 35 gün sonra kuvözden çıkarılıp çocuk servisine alındı. Zeynep Zehra da 75 gün sonra solunum yetmezliğinden dolayı hastanede vefat etti." dedi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) tedavi gören 13 aylık Hilal Azra Canbaz'ın babası İlhan Canbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl eşinin erken doğum nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesinden Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirterek, burada 21 Haziran 2018'de Hilal Azra ile Zeynep Zehra isimlerinde ikiz kız çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da prematüre doğan ikiz kız kardeşi solunum yetmezliğinden ölen, kendisi de hastanede tedavi gören 13 aylık Hilal Azra Canbaz, evinde tedavi görüp sağlığına kavuşması için ev tipi solunum cihazı bekliyor.

Ev tipi solunum cihazının 22 bin lira civarında olduğunu aktaran Canbaz, maddi gücü olmadığı için bu cihazı alamadığını söyledi.

"Doktorlar akciğerleri gelişmediği için kızımın nefes alamadığını ve boğazının delinmesi gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Halen akciğerlerinde gelişme sağlanamadı. Doktorlar enfeksiyon kapmaması için de solunum cihazı makinesinin alınması gerektiğini söylüyor ancak maddi durumum yok. Beş aydır cihaz için uğraşıyorum. Kızıma evde bakılması lazım, Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerinden, hayırseverlerden tek isteğim kızımın yaşaması için solunum cihazının alınması"

"Evim kira, param yok, çalmadığım, gitmediğim kapı kalmadı. Erzurum ve Iğdır'da solunum cihazı alınması için yetkili ve ilgili kurumlara müracaat ettim ancak yaklaşık 5 aydır sonuç alamıyorum. İkiz çocuklarımdan birini kaybettim Hilal Azra'mı da kaybetmek istemiyorum. Şahsıma yardım, para istemiyorum, tek isteğim kızım için solunum cihazı makinesi alınsın ki çocuğumu evimde büyüteyim, artık ne benim ne de annesinin dayanacak gücü kaldı."

- "Doktorların da yapacağı bir şey yok, Allah onlardan razı olsun"

BEAH doktorları ve hemşirelerine teşekkür eden Canbaz, söz konusu hastanenin çok ilgili ve alakadar olduğunu vurguladı.

Baba Canbaz, tavsiye üzerine sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, "Erzurum'da bir firmada asgari ücretle işe girdim. Hastane sürecinde evimiz olmadığı için aylarca hastanede kaldık. Çocuğumu buradaki doktor ve hemşireler büyüttü, doktorların da yapacağı bir şey yok. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

