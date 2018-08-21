HABER

Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan Kaan Söylemez (2,5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan Kaan Söylemez (2,5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi'ndeki tatil sitesinde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek Kaan'ın bacakları, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştıMinik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştıMinik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştıMinik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
Otomobil, yolun ortasında alev alev yandıOtomobil, yolun ortasında alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.