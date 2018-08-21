Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan Kaan Söylemez (2,5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi'ndeki tatil sitesinde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek Kaan'ın bacakları, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti
Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum