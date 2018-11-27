'Minik kahramanlar' ile küçük ayakların büyük adımları olacaklar

İSTANBUL, (DHA)- ANNE ve bebek sağlığına verdiği önemin altını çizmek ve prematüre bebek sahibi ailelere destek olmak amacıyla daha önce Türkiye’nin ilk Prematüre Bebek Bakım Kitabı’na sponsor olan Philips Avent, bu alandaki projelerini sürdürüyor.

Prematüre bebekler hakkında farkındalığı artırmak ve prematüre bebekler, aileleri ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacı ile ‘Minik Kahramanlar’ platformunu oluşturan Philips Avent, mucize bebeklerden ilham alarak oluşturulan yeni projesini bugün düzenlediği toplantı ile tanıttı. Etkinliğe, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu, Prof. Dr. İlknur Kılıç ve 24 haftalık doğan Can’ın annesi, Prematüre Bebek Ebeveyn Danışmanı İnci Candemir katıldı.

"PROJELERİMİZLE FARKINDALIĞI HEDEFLEDİK"

Prematüre farkındalık ayına verdikleri katkıdan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, "Biz prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların sağlık personelleri ile aileler arasında kurulacak doğru bir işbirliğiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Projemiz de buna yönelik bir farkındalık projesi. Prematüre doğan bebeklerin doğru hizmetlere, tıbbi bakımlara ulaşması aynı zamanda da ailelerin bilinçlendirilmesi üzerine bir proje yürütüyoruz. Philips Avent bebek bakım ürünlerini kapsıyor. Sadece prematüre değil tüm yeni doğan tüm çocukların kullanabileceği ürünler var. Projeye başladığımızda doğru bir noktada olduğumuzu gördük. Prematüre olarak doğan, büyüyen çocukların ilerleyen yaşlarda okullarda, arkadaşlık ilişkilerinde, sağlık problemlerinde yine doğru ve etkin bir bakıma ihtiyaçları olacaktır" dedi.