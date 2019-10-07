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Minik kalbi, krize dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Ordu’da kalp krizi geçirdiği düşünülen ilkokul 2.

Minik kalbi, krize dayanamadı

Ordu’da kalp krizi geçirdiği düşünülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede Musa Artcı, çocukta kalp hastalığı belirtisi olmadığını belirterek, ailelere de tavsiyelerde bulundu.
Korgan Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde market dönüşünde dairenin önünde yığıldı. Güçlükle nefes alan küçük çocuk, ailesi tarafından Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Tedaviye cevap vermedi”
Dede Musa Artcı, 8 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı’nın akşam saatlerinde markete gittiğini, market dönüşü apartmanın kapısında hareketsiz şekilde yere yığıldığını belirtti. Çocuğun, zor nefes aldığını ve evin salonuna aldıklarını dile getiren dede Artcı, “Baktık çocuğun durumu çok tehlikeli, hemen babasına çağırdık ve kendi aracımız ile Korgan Devlet Hastanesine götürdük. Orada çok iyi müdahale edildi, ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada da yoğun bir müdahale oldu ama ne yazık ki kaybettik, tedaviye cevap vermedi” dedi.

“Kalp krizinden şüpheleniyoruz”
“Hastanede 4 saat kalp masajı yapıldı, şüphemiz kalp krizi” diyen dede Musa Artcı, “Kalp krizinden şüpheleniyoruz. Buraya otopsi için geldi. 8 yaşında, Korgan İlköğretim Okulunda 2’nci sınıfta okuyordu. Daha önceden hiçbir belirtisi yoktu. Ama ben bundan sonra ailelere söylüyorum, çocuklarında terleme gibi durumlar görürlerse, genç demeyip gidip tedavi ettirsinler. Bu kalp hastalığının yaşı yok, küçük yaşta da olabiliyor. Ben 55 yaşında kalp krizi geçirdim, çocuğum da 8 yaşında kalp krizi geçirdi" şeklinde konuştu.
Oldukça pozitif ve hareketli olduğu öğrenilen 8 yaşındaki Batuhan Artcı’nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere Korgan ilçesinde götürüldü. Küçük çocuğun, ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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