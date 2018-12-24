HABER

'Minik Kalpler' Türkiye'de yılın sosyal sorumluk projesi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

AĞRI'da 11 bin çocuğun başta kardiyoloji olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı taranmasını amaçlayan Uzman Dr.

'Minik Kalpler' Türkiye'de yılın sosyal sorumluk projesi seçildi

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da 11 bin çocuğun başta kardiyoloji olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı taranmasını amaçlayan Uzman Dr. Mehmet Gümüştaş'ın 'Minik Kalpler Projesi', Türkiye'de yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi seçildi. İstanbul'da düzenlenen 'Doktorclub Awards 2018' töreninde ödülünü alan Gümüştaş, hedeflerinin daha sağlıklı çocuklar olduğunu söyledi.
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nın katkılarıyla düzenlenen Doktorclub Awards 2018'de ödüller dağıtıldı. Türkiye'nin sağlık oskarlarının verildiği yarışmada Ağrı Devlet Hastanesi'nde çocuk kardiyoloğu olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Gümüştaş'ın 'Minik Kalpler Projesi' yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi olarak belirlendi. 11 bin çocuğun sağlık taramasından geçirilmesini hedefleyen projenin koordinatörü Dr. Mehmet Gümüştaş, törende ekibiyle birlikte ödülünü aldı. İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonun'daki törenden sonra değerlendirmede bulunan Gümüştaş, hedeflerinin daha sağlıklı çocuklar olduğunu söyledi.
GÜMÜŞTAŞ, PROJEYİ BAŞLATTI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra elektrofizyoloji konusunda uzmanlaşmayı hedefleyen Mehmet Gümüştaş, ilk zorunlu hizmetini Erzurum Hınıs'ta yaptıktan sonra atandığı Ağrı'da daha sağlıklı çocuklar hedefiyle ekibiyle birlikte 'Minik Kalpler Projesi'ni başlattı. Tüm çocuklara ulaşılmasını hedefleyen projede il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik genel sağlık ve EKG taraması yapılacak. Kalp hastalıklarından habersiz büyüyen çocuklara erken teşhis ve tedavinin amaçlandığı projenin tanıtımı için geçtiğimiz hafta da yürüyüş yapılmıştı.
Ağrı Devlet Hastanesi'nde başlatılan projeye destek veren Sağlık Müdürü Ali Bulut, Dr. Mehmet Gümüştaş'ın kardiyolog olarak atanmasından sonra çocuk kardiyolojisinde hizmet verilmeye başlandığını bildirdi. Bulut, "Kardiyoloğumuz şimdiye kadar Ağrı'da çocukların kalbinde yakın tetkik ve tedavi yapılmadığını tespit etti. Bize erken tetkik ve tedavi için böyle bir proje başlatılmasını söyledi. Biz de bu talebi yetkililerimizle konuşarak faaliyete geçirdik. Çocuklarımızdaki rahatsızlıklar erken teşhisle belirlenecek ve hemen tedavisi uygulanacak" dedi.
DOKTORCLUP AWARDS 2018
Doktorclub Awards 2018, ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilmekte olan Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğidir.
Doktorclub Awards ayrıca, ülkemiz genelinde tüm sağlık profesyonellerinin, sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve endüstri temsilcilerinin yaptıkları özverili çalışmalarını sektör paydaşlarına duyurabilecekleri, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini sergileyebilecekleri, meslektaşları ve sektör profesyonelleri ile ödül töreninde bir araya gelebilecekleri bir fırsat ve ortam sunmaktadır.
Doktorclub Awards 2018, DoktorClub tarafından Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı bilimsel işbirliği ile düzenlenmektedir.

FOTOĞRAFLI

'Minik Kalpler' Türkiye'de yılın sosyal sorumluk projesi seçildi'Minik Kalpler' Türkiye'de yılın sosyal sorumluk projesi seçildi

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Bitlis'te 139 köy yolu ulaşıma kapandıBitlis'te 139 köy yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'deki kayak merkezine İranlı ve Iraklı turist bekleniyorHakkari'deki kayak merkezine İranlı ve Iraklı turist bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.