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Minik kalplerden ‘Elazığ’a mesaj: ‘Çok üzgünüz yanınızdayız’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu.

Minik kalplerden ‘Elazığ’a mesaj: ‘Çok üzgünüz yanınızdayız’

Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. 81 ilden yardım kampanyaları deprem bölgesine devam ederken, Edirne’den minik kalplerin kilometrelerce ötedeki minik kalplere mesajı yürek burktu.
Edirne’de, Mimar Sinan Spor Salonu’nda Elazığ’daki deprem felaketi sonrası oluşturulan yardım masasına Edirnelilerin yardımları devam ediyor. Toplanana yardımlar düzenlenerek, Elazığ’ya gönderiliyor.

‘Çok üzgünüz ama biz sizlerin yanında olacağız’
Yardım masasında görevli personeller, 2 küçük kız çocuğunun gelerek, ellerindeki poşeti kendilerine verdiğini söyledi. Minik kalplerin yardım poşetinden oyuncuklar ve bir not çıktı. Notta yazan “Sevgili arkadaşlarım, yaşadığınız bu kötü olaydan çok üzgünüz ama biz sizlerin yanında olacağız. Sevgilerle Elif ve Zeynep kardeşleriniz Edirne’den” mesajı, hem duygu dolu anlar yaşattı hem de gururlandırdı.

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