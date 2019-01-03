"Minik Kalplere Nağmeler" konseri

İSTANBUL (AA) - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Emin Güneş, hastanelerinde pediatri alanında her türlü yan dal uzmanlık alanının bulunduğunu belirterek, "Kısa zaman içerisinde yine çalışanların desteği ile kamuda ilk olarak otizm kliniği ve yine İstanbul'da kamuda ilk olarak çocuk kemik iliği nakil merkezimiz yakında hizmete girecek." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane personeli tarafından "Minik Kalplere Nağmeler" temalı Türk sanat müziği konseri gerçekleştirildi.

Halkalı'da TOKİ Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, Doç. Dr. Arda Kayhan, Türk sanat müziğinin önemli eserlerini seslendirdi.

Konser öncesinde konuşan Dr. Mehmet Emin Güneş, tüm branşların bulunduğu hastanelerinde ayda bine yakın doğum gerçekleştirdiklerini ve yılda 700 bin çocuğa da poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi.

Güneş, çok düşük ve aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin izlendiği bir referans merkezi de olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: