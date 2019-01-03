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"Minik Kalplere Nağmeler" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 22:56 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Emin Güneş: - "Pediatri alanında her türlü yan dal uzmanlık alanının bulunduğu hastanemizde kısa zaman içerisinde yine çalışanların desteği ile kamuda ilk olarak otizm kliniği ve yine İstanbul'da kamuda ilk olarak çocuk kemik iliği nakil merkezimiz yakında hizmete girecek"

İSTANBUL (AA) - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Emin Güneş, hastanelerinde pediatri alanında her türlü yan dal uzmanlık alanının bulunduğunu belirterek, "Kısa zaman içerisinde yine çalışanların desteği ile kamuda ilk olarak otizm kliniği ve yine İstanbul'da kamuda ilk olarak çocuk kemik iliği nakil merkezimiz yakında hizmete girecek." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane personeli tarafından "Minik Kalplere Nağmeler" temalı Türk sanat müziği konseri gerçekleştirildi.

Halkalı'da TOKİ Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, Doç. Dr. Arda Kayhan, Türk sanat müziğinin önemli eserlerini seslendirdi.

Konser öncesinde konuşan Dr. Mehmet Emin Güneş, tüm branşların bulunduğu hastanelerinde ayda bine yakın doğum gerçekleştirdiklerini ve yılda 700 bin çocuğa da poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi.

Güneş, çok düşük ve aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin izlendiği bir referans merkezi de olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 2018'de bin 200 bebeğin tedavisi yapıldı. Bu başarı, hastanemizin pediatri kliniği başta olmak üzere değerli çalışanlara aittir. Pediatri alanında her türlü yan dal uzmanlık alanının bulunduğu hastanemizde kısa zaman içerisinde yine çalışanların desteği ile kamuda ilk olarak otizm kliniği ve yine İstanbul'da kamuda ilk olarak çocuk kemik iliği nakil merkezimiz yakında hizmete girecek. Biz de bu gece minik kalplere dokunan bu şifalı ellere dikkat çekmek, bu konuda destek ve duyarlılığı arttırmak amacıyla böyle bir gece düzenledik. Bu gecede Radyoloji Kliniği şefimiz Doç. Dr. Arda Kayhan bizi kırmayarak, bu güzel geceyi onurlandırdı. Sayın hocamızın o güzel sesi, bu gece gönüllerimizde şifaya dönüşecek."

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"Minik Kalplere Nağmeler" Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Başhekim

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