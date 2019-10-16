HABER

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Edirne’de, üniversite öğrencileri tarafından bulunan ve arka ayakları felçli olan yavru kediye, Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerince, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı.Edirne’de, üniversite öğrencileri tarafından bulunarak Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi’ne teslim edilen, arka bacakları tutmayan yavru kediye, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı.

Edirne’de, üniversite öğrencileri tarafından bulunan ve arka ayakları felçli olan yavru kediye, Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerince, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı.
Edirne’de, üniversite öğrencileri tarafından bulunarak Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi’ne teslim edilen, arka bacakları tutmayan yavru kediye, oyuncak arabadan yürüteç yapıldı. Minik kalplerin oyuncaklarıyla yeniden hayata tutunan yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“Sağlık durumu gayet güzel”
Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı Birimi’nde görevli Veteriner Sağlık Teknisyeni Samir Hoşboy, “Şu anda sağlık durumu gayet güzel ancak arka bacakları felç olduğu için yürüyemiyor. Yemesi içmesi güzel, biz basit bir çocuk arabasını bu şekilde düzenleyerek bir yürüteç şekline getirdik. Kedimize egzersiz yaptırıyoruz. Bu şekilde bu araba yürüteci ile uzun süre hayatına devam edebilir” dedi.

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu

Minik kalplerin oyuncağıyla yeniden hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.