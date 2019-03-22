Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
Minik kardeşiyle evde kahvaltı hazırlamak isterken yangın çıkınca şoka girdi
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