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Minik Kerem annesiz kalmak istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:11 | Son Güncelleme

Iğdır’da yaşayan kadın, beynindeki tümörün tedavisi için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

Iğdır’da yaşayan kadın, beynindeki tümörün tedavisi için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor. Annesiz kalmak istemediğini söyleyen minik Kerem ise, "Annemin iyileşmesini, bizimle oyun oynamasını ve bizi parka götürmesini istiyorum" dedi.
Iğdır merkez Kışla Mahallesi’nde yaşayan Hanife Uçar (38), beyin tümörü tedavisi için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor. Tümör, beyin sapı ve çok kritik bir yerde olduğu için ameliyat edilemeyen Uçar, sol tarafı tamamen felçli olduğu için yatağa bağlı yaşıyor.
2013’ten beri hastalıkla mücadele ettiklerini ve çok çaresiz olduklarını belirten baba Halil Uçar, "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü zamandan bu yana doktorlar tedavisine yanaşmıyor. Her şey taktir-i ilahi diyerek bekleyin dediler. Elimiz kolumuz bağlı ve ben eşime bir çare bulamıyorum. Maddi durumum da iyi olmadığı için kirada oturuyor ve bayağı sıkıntı çekiyorum. Tek isteğim eşimin tedavi görüp iyi olmasıdır. Eşimin rahatsızlığı beyin tümörü olduğu için iki kez biyopsi ameliyatı oldu. Sonuçlar temiz çıkıyor ama, eşimin sol tarafı tamamen felçli ve yatalak durumda. Eşim hastalandıktan sonra iki çocuğuma da ben bakıyorum. Benim ve çocuklarımın tek isteği annelerinin sağlığına kavuşması" dedi.

"Eşim gözümün önünde eriyip gidiyor"
Tümörün beyin sapında olduğunu ve ameliyatın riskli olduğunu dile getiren Uçar, "Eşimi Erzurum’a iki kez götürmeme rağmen kimse ameliyatına yanaşmıyor. Hangi doktora gitsem elim boş dönüyorum. ’Bu hastaya bir şey yapamıyoruz hastanı alıp götür’ diyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi eşim yatalak ve ölümü bekliyor. Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Türkiye’de olmasa bile Avrupa’da illaki bir çaresi vardır. Yetkililerin bizim sesimizi duymalarını ve eşimin sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Anne yemeği yemiyoruz"
Annesinin bir an önce iyileşip başını okşamasını isteyen Medine Nur Uçar, "Biz küçük olduğumuz için annemle hiçbir şey yaşamadık. Umarım annem iyileşir ve biz de anne duygusunu yaşarız. Annem başımızda olur ve bize anne yemeği yapar. Biz kaç yıldır anne yemeği yemiyoruz. Teyzem ve halamlar yemeğimizi yapıyor ama, kimse annemin yerini tutamaz" dedi.

"Eğer annem ölürse biz ortalıkta kalırız"
Annesiz kalmak istemediğini dile getiren Medine Nur, "Biz bu yaşta annesiz boynu bükük, öksüz ve yetim kalmak istemiyoruz. Ben sabah kalkıyorum ve evimizi toparlıyorum. Annem hasta olduğu için kardeşimle birlikte kahvaltımızı yapıp daha sonra okula gidiyoruz. Beni ve kardeşimi sabah annem kaldırsa, okula gönderse, ödevlerimize yardım etse ve başımızı okşasa ne güzel olur. Lütfen anneme yardım etsinler" şeklinde konuştu.
3’üncü sınıf öğrencisi minik Kerem ise, "Annemin iyileşmesini, bizimle oyun oynamasını ve bizi parka götürmesini istiyorum. Annemin bizi kaldırıp okula göndermesini istiyorum" dedi.

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