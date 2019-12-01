HABER

Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Adana’da 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana’da 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annesi, kızının hiç giymediği kıyafetini evden getirerek cesedinin üzerine örttü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi, Koza Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yaşındaki Birgül Binen evlerinin önündeki sokakta oynarken, mahallede bir inşaata beton getiren beton mikseri sürücüsü, kız çocuğunu fark etmeyerek altına aldı. Kız çocuğu beton mikseri altında feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü kazayı fark edince kaçıp polis merkezine sığındı.
Kazayı gören vatandaşlar ve kız çocuğunun akrabaları ise beton mikserine taş atarak camlarını kırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis kız çocuğunun cenazesini ceset torbasına koydu. Kızının kazada öldüğünü duyan anne Remziye Binen ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Mehmet ile anne Remziye Binen kızlarının ceset torbasından çıkan ellerine sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Anne Remziye Binen bir süre sonra cesedin yanından ayrılıp eve gitti. Anne, kızına aldığı ve hiç giymediği kıyafeti getirerek kızının cesedinin üzerine örttü. Anne dakikalarca kızının cesedinin üzerine kapanıp ağladı. Daha sonra minik kızın cesedi otopsi için cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Bu arada, Adana’da son 10 günde 3 çocuk evlerinin önünde oynarken araçların altında kalarak hayatını kaybetti.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüKocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü
Antalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandıAntalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.