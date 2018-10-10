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Minik kızıyla düet yapan babanın muhteşem anları

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, babanın minik kızıyla yaptığı düet izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Minik kızıyla banyo sonrası düet yapan bir baba ve o anları ölümsüzleştiren annenin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şarkı düet

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