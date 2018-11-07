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Minik köpek yürüyen merdivene sıkıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

Minik köpek yürüyen merdivene sıkıştı, yaşanan o anlar görüntülendi.

Sahibiyle yürüyen merdivene binen köpek, dehşet anlarını yaşadı. Arka ayaklarından biri yürüyen merdivene sıkışan köpek acı içinde yardım bekledi. Olay yerine gelen yetkililerin yardımıyla kurtarılan köpeğin o görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Evcil hayvanlarla yürüyen merdivene binilmemesi gerektiği yorumlarıyla çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü yaşanan o anları saniye saniye gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Yürüyen Merdiven

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