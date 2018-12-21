Minik Kuzey, bebek arabasındaki köpeği gezdirdi

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Kuzey Toktamur’un (2), bebek arabasına koyulan köpeği gezdirdiği anın görüntüleri sosyal medyaya ilgi gördü.
Kent merkezinde oturan Fatih-Betül Toktamur çiftinin tek çocukları Kuzey Toktamur'un bebek arabasına koyulan Terrier cinsi 'Pati' adlı köpeklerini gezdirme görüntüleri dedesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Minik Kuzey'in köpeği bebek arabasıyla ittirerek gezdirdiği anlar izleyenleri gülümsetirken, çok sayıda beğeni aldı.
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