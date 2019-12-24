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Minik Kuzey, yaşamak için kök hücre nakli bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

ADANA'da 8 ay önce lösemi teşhisi konan ve kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki Kuzey Deniz'in annesi Özgül Şengezer, "Beni 'Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm' cümlesi ayakta tutuyor.

Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8 ay önce lösemi teşhisi konan ve kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki Kuzey Deniz'in annesi Özgül Şengezer, "Beni 'Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm' cümlesi ayakta tutuyor. Biz güçlüyüz ve bu hastalığı yeneceğiz" dedi.
Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çifti, geçen Mayıs ayında ateşlenen oğulları Kuzey Deniz'i hastaneye götürdü. Kan tahlili yapılan Kuzey'e tetkiklerin ardından kan kanseri (lösemi) teşhisi konuldu. Aldıkları haberle yıkılan Şengezer çifti, 8 aydır kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'ın hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Löseminin son evresinde olan oğlu için kök hücre nakli bekleyen anne Özgül Şengezer, 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayanların Kızılay’a giderek lösemili çocuklara umut olmasını istediğini söyledi.
‘HASTALIĞI SAVAŞARAK YENECEĞİZ’
Kuzey’e lösemi teşhisi konulduğunda dünyanın başına yıkıldığını belirten anne Özgül Şengezer, oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu ifade ederek, "Bu duyguyu 5 dakika hissedebildim. Çünkü onun moralini yüksek tutmamız gerektiğini anladım. Anne baba olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak, savaşarak bu hastalığı yenmek zorundaydık. Günlerimiz sürekli hastenede geçiyor. Tahliller, hastane ortamı Kuzey’in psikolojisini çok etkliyor. Kemoterapinin ardından iştahsızlığı ve bulantısı oluyor" dedi.
‘O ÜZÜLMESİN DİYE 8 AYDIR AĞLAMIYORUM’
Kuzey’in çok aktif ve sosyal bir çocuk olduğunu belirten Şengezer, oğlunun yaşıtları gibi parka gidip oyun oynayamadığını kaydederek, "Biraz koştuğunda terliyor ve ateşi çıkıyor. Biz de her an diken üzerindeyiz. Her saniyesini güzel geçirmesi için çabalıyoruz. Nakil olmazsa çok zor bir sürece gireceğimizi biliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın, büyüklerimizin devreye girmesini istiyorum. İnsanlar sesimizi duysun ve kök hücre bağışında bulunsun" diye konuştu.
Oğlunun üzülmemesi için 8 aydır ağlayamadığını dile getiren Şengezer, "Çok şükür bugün yanımda ama yarın başımıza ne gelecek bilmiyorum. Hiç kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Onun yanında ağlayamıyorum. Çünkü o her şeyin farkında. Beni ‘Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm’ cümlesi ayakta tutuyor. Biz güçlüyüz ve gülerek bu hastalığı yeneceğiz" diyerek göz yaşı döktü.
'KAN VER, KAHRAMANIM OL'
Kuzey Deniz ise kanserin değil, kendisinin güçlü olduğunu belirterek, "Ben de arkadaşlarım gibi parkta oynamak istiyorum. Dün parka gittim ama kapalıydı. O yüzden oynayamadım. Park açıldığı zaman, diğer çocuklar gittiğinde ben de parka girebiliyorum. Kan ver, kahramanım ol" dedi.
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